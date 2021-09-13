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Два человека пропали без вести после взрыва жилого дома в Джорджии

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США, Понедельник 13 сентября 2021 02:02
Два человека пропали без вести после взрыва жилого дома в Джорджии Фото: два человека пропали без вести после взрыва жилого дома в Джорджии (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Два человека пропали без вести после взрыва жилого дома в Джорджии. Взрыв в здании был настолько мощный, что в результате оказались повреждены соседние здания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на WSB-TV 2.

Когда полицейские прибыли на место происшествия днем по местному времени, они зафиксировали сильный запах газа. Правоохранители организовали эвакуацию жителей дома.

Пока полицейским не удалось установить, находится ли кто-то из жильцов под завалами. Двое пострадавших получили ожоги, они госпитализированы. Еще двое человек, предположительно, считаются пропавшими без вести.

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