Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії
Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії. Вибух у будівлі був настільки потужний, що в результаті виявилися пошкоджені сусідні будівлі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на WSB-TV 2.
Коли поліцейські прибули на місце події вдень за місцевим часом, вони зафіксували сильний запах газу. Правоохоронці організували евакуацію мешканців будинку.
Поки поліцейським не вдалося встановити, чи знаходиться хтось із мешканців під завалами. Двоє постраждалих отримали опіки, вони госпіталізовані. Ще двоє людей, імовірно, вважаються зниклими безвісти.
If y’all know Anyone who lives at Arrive Perimeter apartments check on them— D A D D Y (@shoutout2dekaye) September 12, 2021
A gas line blew up at the entrance and several people are trapped inside of the building pic.twitter.com/UFja2G2Hiw