Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії

Коли поліцейські прибули на місце події вдень за місцевим часом, вони зафіксували сильний запах газу. Правоохоронці організували евакуацію мешканців будинку.

Поки поліцейським не вдалося встановити, чи знаходиться хтось із мешканців під завалами. Двоє постраждалих отримали опіки, вони госпіталізовані. Ще двоє людей, імовірно, вважаються зниклими безвісти.

If y’all know Anyone who lives at Arrive Perimeter apartments check on them

A gas line blew up at the entrance and several people are trapped inside of the building pic.twitter.com/UFja2G2Hiw