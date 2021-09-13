ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії

Новость на русском →
США, Понеділок 13 вересня 2021 02:02
Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії Фото: двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії (GettyImages)
Автор: Анна Полисученко

Двоє людей зникли безвісти після вибуху житлового будинку в Джорджії. Вибух у будівлі був настільки потужний, що в результаті виявилися пошкоджені сусідні будівлі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на WSB-TV 2.

Коли поліцейські прибули на місце події вдень за місцевим часом, вони зафіксували сильний запах газу. Правоохоронці організували евакуацію мешканців будинку.

Поки поліцейським не вдалося встановити, чи знаходиться хтось із мешканців під завалами. Двоє постраждалих отримали опіки, вони госпіталізовані. Ще двоє людей, імовірно, вважаються зниклими безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вибух
NEWS
На шляху до "жовтої" зони. Коли посилять карантин: нові правила та умови
На шляху до "жовтої" зони. Коли посилять карантин: нові правила та умови
DAILY
Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Союзний фронт. Чим загрожує Україні інтеграція Росії та Білорусі