Два британских министра раскритиковали Джонсона и ушли в отставку

В Великобритании ушли в отставку министр финансов Риши Сунак и министр здравоохранения Саджид Джавид, раскритиковав в своих заявлениях премьера Бориса Джонсона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Общественность справедливо ждет, что правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно. Я понимаю, что это может быть моя последняя министерская работа, но я считаю, что за эти стандарты стоит бороться, и именно поэтому я увольняюсь", - говорится в заявлении об отставке Сунака.

В свою очередь министр здравоохранения Саджид Джавид сослался на то, что "не может больше с чистой совестью продолжать работать в правительстве" Джонсона.

Отметим, отставка обоих министров является большим ударом для Джонсона, поскольку Руснак фактически является вторым человеком в правительстве, а Джавид сыграл важную роль во время пандемии COVID.