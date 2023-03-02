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Два безпілотники намагалися атакувати військову частину в окупованому Криму, - ЗМІ

Фото: два безпілотники намагалися атакувати військову частину в окупованому Криму (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Криму два безпілотники намагалися атакувати військову частину. Це нібито сталося в Сакському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та Telegaram-канал "Baza".

Вказано, що все це сталося в ніч на 1 березня, але повідомили про цю атаку лише на сьогоднішній ранок.

Повідомляється, що в Сакському районі Криму близько другої години ночі два невідомі БПЛА впали на території частини.

Припускається, що падіння безпілотників сталося після роботи ППО чи РЕБ Міноборони РФ, а після падіння один із БПЛА вибухнув.

Внаслідок вибуху ніхто нібито не постраждав, а стіну однієї з будівель посікло осколками.

Нагадаємо, раніше Міноборони Росії повідомляло, що в ніч проти 1 березня окупований Крим зазнав масованої атаки безпілотників. Йшлося про 10 БПЛА, але всі вони нібито були збиті.

Додамо, вчора жителі півдня окупованого Криму повідомляли про гучні звуки, схожі на вибухи, їх чули в Ялті, Бахчисараї та Гурзуфі.

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дрониКрымВійськова база