Два беспилотника пытались атаковать воинскую часть в оккупированном Крыму, - СМИ

Указано, что все это произошло в ночь на 1 марта, но сообщили об этой атаке только на сегодняшнее утро.

Сообщается, что в Сакском районе Крыма около двух часов ночи два неизвестных БПЛА упали на территории части.

Предполагается, что падение беспилотников произошло после работы ПВО или РЭБ Минобороны РФ, а после падения один из БПЛА взорвался.

В результате взрыва никто якобы не пострадал, а стену одного из зданий посекло осколками.

Напомним, ранее Минобороны России сообщало, что в ночь на 1 марта оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Речь шла о 10 БПЛА, но все они якобы были сбиты.

Добавим, вчера на юге оккупированного Крыма сообщали о громких звуках, похожих на взрывы, их слышали в Ялте, Бахчисарае и Гурзуфе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.