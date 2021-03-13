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Два астронавта NASA покинули МКС. Они вышли в космос для монтажных работ

Автор: Юлия Струк

Американские астронавты Виктор Гловер и Майкл Хопкинс в субботу вышли в открытое космическое пространство. Они покинули борт Международной космической станции (МКС) для проведения ремонтно-монтажных работ.

Об этом сообщает NASA.

Указано, что выход начался в 08:14 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. В открытом космосе они пробудут около 6,5 часа.

Астронавты должны будут провести новые кабели для повышения эффективности работы системы охлаждения, подключить кабели электропитания к платформе Bartolomeo на европейском модуле Columbus, что не удалось сделать в ходе выхода в открытый космос 28 февраля из-за механических проблем.

Также они заменят кабель любительской радиостанции.

Кроме того, Гловеру и Хопкинсу предстоит заменить антенну беспроводной связи на модуле Unity, смонтировать подпорку на тепловую крышку шлюза Quest, чтобы предотвратить ее "выдувание" остаточной атмосферой при открытии люка, а также провести кабели для подключения к Интернету двух камер высокого разрешения на ферме станции.

Этот выход членов экипажа за борт МКС - уже четвертый в текущем году.

Напомним, на Международной космической станции в российском модуле "Звезда" в промежуточной камере фиксируют продолжение утечки воздуха, хотя космонавты недавно заделали две трещины на борту.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля украино-американская ракета "Антарес" вывела на орбиту корабль с грузом для Международной космической станции. Запуск прошел успешно.

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Новости Украины NASAМКСкосмосАстронавт
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