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Два астронавта NASA покинули МКС. Вони вийшли в космос для монтажних робіт

Автор: Юлія Струк

Американські астронавти Віктор Гловер і Майкл Хопкінс у суботу вийшли у відкритий космічний простір. Вони покинули борт Міжнародної космічної станції (МКС) для проведення ремонтно-монтажних робіт.

Про це повідомляє NASA.

Зазначено, що вихід почався о 08:14 за часом Східного узбережжя США з модуля Quest. У відкритому космосі вони пробудуть біля 6,5 години.

Астронавти повинні будуть провести нові кабелі для підвищення ефективності роботи системи охолодження, під'єднати кабелі електроживлення до платформи Bartolomeo на європейському модулі Columbus, що не вдалося зробити в ході виходу у відкритий космос 28 лютого через механічні проблеми.

Також вони замінять кабель аматорської радіостанції.

Крім того, Гловеру і Хопкінсу належить замінити антену бездротового зв'язку на модулі Unity, змонтувати підпірку на теплову кришку шлюзу Quest, щоб запобігти її "видуванню" залишковою атмосферою при відкритті люка, а також провести кабелі для підключення до Інтернету двох камер високого дозволу на фермі станції.

Цей вихід членів екіпажу за борт МКС - уже четвертий у поточному році.

Нагадаємо, на Міжнародній космічній станції у російському модулі "Зірка" в проміжній камері фіксують продовження витоку повітря, хоча космонавти недавно залатали дві тріщини на борту.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого україно-американська ракета "Антарес" вивела на орбіту корабель з вантажем для Міжнародної космічної станції. Запуск пройшов успішно.

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Новини України NASAМКСкосмосАстронавт
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