Два астронавта NASA покинули МКС. Вони вийшли в космос для монтажних робіт

Зазначено, що вихід почався о 08:14 за часом Східного узбережжя США з модуля Quest. У відкритому космосі вони пробудуть біля 6,5 години.

Астронавти повинні будуть провести нові кабелі для підвищення ефективності роботи системи охолодження, під'єднати кабелі електроживлення до платформи Bartolomeo на європейському модулі Columbus, що не вдалося зробити в ході виходу у відкритий космос 28 лютого через механічні проблеми.

Також вони замінять кабель аматорської радіостанції.

Крім того, Гловеру і Хопкінсу належить замінити антену бездротового зв'язку на модулі Unity, змонтувати підпірку на теплову кришку шлюзу Quest, щоб запобігти її "видуванню" залишковою атмосферою при відкритті люка, а також провести кабелі для підключення до Інтернету двох камер високого дозволу на фермі станції.

Цей вихід членів екіпажу за борт МКС - уже четвертий у поточному році.