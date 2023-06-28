Дуже ймовірно, що поточний рік є вирішальним у війні в Україні, - Пісторіус

Ймовірно, що поточний рік стане вирішальним у війні на території України. Зокрема це стосується найближчих місяців.
Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню ZDF.
Зазначається, що Пісторіус сьогодні вирушає до Сполучених Штатів Америки. Ймовірно переговори в Штатах будуть зосереджені довкола російської агресії проти України. Лише вчора Білий дім прийняв рішення про нову військову допомогу Україні, у зв'язку з чим очікує від Берліну більших зусиль щодо цього.
"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", - сказав Пісторіус.
За словами міністра оборони Німеччини, сьогодні він ставить на контрнаступ ЗСУ, а "все інше стане на свої місця".
Згідно з даними Міністерства оборони Британії, в результаті літнього контрнаступу Україна відвоювала близько 300 квадратних кілометрів. Це, зі свого боку, вдвічі більше ніж офіційно оголосив Київ. Зокрема площа звільнених територій є більшою, ніж ворогу вдалося захопити під час свого "масштабного контрнаступу".
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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