UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуже ймовірно, що поточний рік є вирішальним у війні в Україні, - Пісторіус

Фото: Борис Пісторіус, міністр оборони Німеччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ймовірно, що поточний рік стане вирішальним у війні на території України. Зокрема це стосується найближчих місяців.

Про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому виданню ZDF.

Зазначається, що Пісторіус сьогодні вирушає до Сполучених Штатів Америки. Ймовірно переговори в Штатах будуть зосереджені довкола російської агресії проти України. Лише вчора Білий дім прийняв рішення про нову військову допомогу Україні, у зв'язку з чим очікує від Берліну більших зусиль щодо цього.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", - сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, сьогодні він ставить на контрнаступ ЗСУ, а "все інше стане на свої місця".

Контрнаступ Збройних сил України

Згідно з даними Міністерства оборони Британії, в результаті літнього контрнаступу Україна відвоювала близько 300 квадратних кілометрів. Це, зі свого боку, вдвічі більше ніж офіційно оголосив Київ. Зокрема площа звільнених територій є більшою, ніж ворогу вдалося захопити під час свого "масштабного контрнаступу".

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні