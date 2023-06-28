Дуже ймовірно, що поточний рік є вирішальним у війні в Україні, - Пісторіус

Зазначається, що Пісторіус сьогодні вирушає до Сполучених Штатів Америки. Ймовірно переговори в Штатах будуть зосереджені довкола російської агресії проти України. Лише вчора Білий дім прийняв рішення про нову військову допомогу Україні, у зв'язку з чим очікує від Берліну більших зусиль щодо цього.

"Дуже ймовірно, що це буде вирішальний рік, зараз вирішальні місяці. Саме тому Німеччина кілька тижнів тому виступила з великим пакетом підтримки "на суму 2,7 мільярда євро", - сказав Пісторіус.

За словами міністра оборони Німеччини, сьогодні він ставить на контрнаступ ЗСУ, а "все інше стане на свої місця".

Контрнаступ Збройних сил України

Згідно з даними Міністерства оборони Британії, в результаті літнього контрнаступу Україна відвоювала близько 300 квадратних кілометрів. Це, зі свого боку, вдвічі більше ніж офіційно оголосив Київ. Зокрема площа звільнених територій є більшою, ніж ворогу вдалося захопити під час свого "масштабного контрнаступу".

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, наразі ворог зосередив основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 30 бойових зіткнень.