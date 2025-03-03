Дуже сподіваємося на підтримку США на шляху до миру, - Зеленський

"Ми працюємо разом з Америкою та нашими європейськими партнерами і дуже сподіваємося на підтримку США на шляху до миру. Мир потрібен якнайшвидше", - написав Зеленський увечері 3 березня.

За словами президента, Україна вже провела переговори з партнерами та планує інші кроки, які будуть найближчим часом.

Також Зеленський зазначив, що зараз дуже важливо намагатися зробити українську дипломатію "дійсно предметною, щоб якнайшвидше закінчити цю війну".

"Ми потребуємо справжнього миру, і українці хочуть його найбільше, тому що війна руйнує наші міста і селища. Ми втрачаємо наших людей. Ми повинні зупинити війну і гарантувати безпеку.", - додав президент.

Угода про завершення війни

Додамо, що раніше сьогодні Зеленський заявив, що до угоди про закінчення війни в Україні ще дуже далеко.

"Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав", - сказав президент.