"Дуже потужна зустріч". Глава демократів у Сенаті розповів про розмову із Зеленським

"Це була дуже потужна зустріч. Президент Зеленський так ясно дав зрозуміти, що йому потрібна допомога, але якщо він її отримає, то зможе виграти цю війну", - заявив журналістам за підсумками переговорів із Зеленським.

Шумер додав, що перемога російського диктатора Володимира Путіна над Україною може бути дуже небезпечною для Сполучених Штатів.

Також, за словами сенатора, Зеленський підкреслив, що Україні "потрібна допомога якнайшвидше".

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до США. Він уже зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном та головою Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.

Сьогодні, 12 грудня, президент відвідав Конгрес США. Там він уже провів зустріч з сенаторами. Також у нього запланована зустріч зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном.

Все це відбувається на тлі розбіжностей у Конгресі щодо пакету, до якого входить нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів. Республіканці вимагають від Білого дому, щоб той врахував їхні пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Більш детально про візит Зеленського - у матеріалі РБК-Україна.