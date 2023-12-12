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"Очень мощная встреча". Глава демократов в Сенате рассказал о разговоре с Зеленским

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американскими сенаторами была очень мощной. Глава государства дал понять, что его стране нужна военная помощь.

Об этом заявил лидер демократов в Сенате США Чак Шумер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times и CNN.

"Это была очень мощная встреча. Президент Зеленский так ясно дал понять, что ему нужна помощь, но если он ее получит, то сможет выиграть эту войну", - заявил он журналистам по итогам переговоров с Зеленским. 

Шумер добавил, что победа российского диктатора Владимира Путина над Украиной может быть очень опасной для Соединенных Штатов. 

Также, по словам сенатора, Зеленский подчеркнул, что Украине "нужна помощь как можно быстрее". 

Что предшествовало

Напомним, вчера, 11 декабря, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США. Он уже встретился с министром обороны США Ллойдом Остином и главой Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. 

Сегодня, 12 декабря, президент посетил Конгресс США. Там он уже провел встречу с сенаторами. Также у него запланирована встреча со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном. 

Все это происходит на фоне разногласий в Конгрессе насчет пакета, в который входит новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов. Республиканцы требуют от Белого дома, чтобы тот учел их предложения по усилению безопасности границ. 

Более детально о визите Зеленского - в материале РБК-Украина

 

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВашингтонКонгресс США