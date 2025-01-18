"Дуже передбачуваний". Кандидат в канцлери Німеччини висловився про Трампа

Мерц заявив, що Трамп є "дуже передбачуваним лідером" з чітким порядком денним, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.

"Він думає те, що говорить, і робить те, що говорить", - сказав він.

У Берліні після дводенної зустрічі з головами інших консервативних партій Європи Мерц сказав журналістам, що у зв'язку з цим, "можна очікувати, що в найближчі тижні та місяці буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе з собою багато викликів".

"Трамп прискорює процес в Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку... У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі". - додав він.