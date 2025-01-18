"Дуже передбачуваний". Кандидат в канцлери Німеччини висловився про Трампа

Кандидат в канцлери Німеччини Фрідріх Мерц висловився про новообраного президента США Дональда Трампа. Він зауважив, що майбутній американський лідер "дуже передбачуваний".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Мерц заявив, що Трамп є "дуже передбачуваним лідером" з чітким порядком денним, який змусить Європу швидше провести необхідні реформи.
"Він думає те, що говорить, і робить те, що говорить", - сказав він.
У Берліні після дводенної зустрічі з головами інших консервативних партій Європи Мерц сказав журналістам, що у зв'язку з цим, "можна очікувати, що в найближчі тижні та місяці буде набагато більше ясності, і що це, звичайно, також принесе з собою багато викликів".
"Трамп прискорює процес в Європі, який ми повинні були зробити в будь-якому випадку... У цьому сенсі це також можливість для нас зробити правильні речі". - додав він.
Зазначимо, після виходу "вільних демократів" (СвДП) з коаліції до дострокових виборів у Німеччині при владі залишається уряд меншості у складі соціал-демократів (СДПН) і "зелених".
Чинний канцлер Олаф Шольц є лідером СДПН, але його політична сила навряд чи набере достатню кількість голосів, щоб він знову очолив уряд у новій коаліції. Нещодавно ЗМІ писали про те, що шанси Олафа Шольца переобратися на новий термін стрімко зменшуються.
Водночас найбільший блок ХДС/ХСС, який на сьогодні в опозиції, згідно з опитуваннями, має електоральну підтримку більшу, ніж інші окремо взяті партії. І якщо йому вдасться сформувати майбутню коаліцію, то з високою ймовірністю посаду канцлера обійме лідер ХДС Фрідріх Мерц.
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