"Очень предсказуемый". Кандидат в канцлеры Германии высказался о Трампе

Мерц заявил, что Трамп является "очень предсказуемым лидером" с четкой повесткой дня, который заставит Европу быстрее провести необходимые реформы.

"Он думает то, что говорит, и делает то, что говорит", - сказал он.

В Берлине после двухдневной встречи с главами других консервативных партий Европы Мерц сказал журналистам, что в связи с этим, "можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности, и что это, конечно, также принесет с собой много вызовов".

"Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были сделать в любом случае... В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи". - добавил он.