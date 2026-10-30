"Дурні люди хотіли санкцій проти Росії": Трамп пояснив, чому відмовився від них

Президент США Дональд Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто закликав його запровадити санкції проти Росії. На його думку, санкції завадили б звільнити з російської в'язниці американця Стівена Хаббарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа.

"Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії", - заявив президент США.

За його словами, у Москві з таких обмежень лише сміються. "Росіяни сміються з цих санкцій", - наголосив Трамп.

Свою позицію він пояснив на прикладі Хаббарда. Трамп запитав, як би це виглядало, якби він просив Путіна звільнити американця і водночас запроваджував проти Росії санкції. "Можете собі уявити?" - сказав президент США, звертаючись до присутніх.