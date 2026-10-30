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"Дурні люди хотіли санкцій проти Росії": Трамп пояснив, чому відмовився від них

23:45 30.10.2026 Пт
1 хв
aimg Катерина Коваль
"Дурні люди хотіли санкцій проти Росії": Трамп пояснив, чому відмовився від них Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп назвав "дурними людьми" тих, хто закликав його запровадити санкції проти Росії. На його думку, санкції завадили б звільнити з російської в'язниці американця Стівена Хаббарда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Трампа.

"Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти Росії", - заявив президент США.

За його словами, у Москві з таких обмежень лише сміються. "Росіяни сміються з цих санкцій", - наголосив Трамп.

Свою позицію він пояснив на прикладі Хаббарда. Трамп запитав, як би це виглядало, якби він просив Путіна звільнити американця і водночас запроваджував проти Росії санкції. "Можете собі уявити?" - сказав президент США, звертаючись до присутніх.

74-річний вчитель на пенсії з Мічигану потрапив до рук російських військових в Україні у квітні 2022 року. Росія засудила його нібито за участь у бойових діях на боці України як найманця. У США його визнавали незаконно утримуваним.

Хаббарда звільнили 21 жовтня, під час візиту спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа до Петербурга. Трамп розповів, що попросив про це Путіна в телефонній розмові, і наголосив, що обміну полоненими не було. У Кремлі заявили, що відпустили американця з гуманітарних міркувань.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Російська Федерація
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