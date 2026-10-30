"Глупые люди хотели санкций против России": Трамп объяснил, почему отказался от них

Президент США Дональд Трамп назвал "глупыми людьми" тех, кто призвал его ввести санкции против России. По его мнению, санкции помешали бы освободить из российской тюрьмы американца Стивена Хаббарда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа.

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", - заявил президент США.

По его словам, в Москве над такими ограничениями только смеются. "Россияне смеются над этими санкциями", - подчеркнул Трамп.

Свою позицию он объяснил на примере Хаббарда. Трамп спросил, как бы это выглядело, если бы он просил Путина уволить американца и одновременно вводил против России санкции. "Можете себе представить?" – сказал президент США, обращаясь к присутствующим.