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"Глупые люди хотели санкций против России": Трамп объяснил, почему отказался от них

23:45 30.10.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
"Глупые люди хотели санкций против России": Трамп объяснил, почему отказался от них Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп назвал "глупыми людьми" тех, кто призвал его ввести санкции против России. По его мнению, санкции помешали бы освободить из российской тюрьмы американца Стивена Хаббарда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Трампа.

"Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России", - заявил президент США.

По его словам, в Москве над такими ограничениями только смеются. "Россияне смеются над этими санкциями", - подчеркнул Трамп.

Свою позицию он объяснил на примере Хаббарда. Трамп спросил, как бы это выглядело, если бы он просил Путина уволить американца и одновременно вводил против России санкции. "Можете себе представить?" – сказал президент США, обращаясь к присутствующим.

74-летний учитель на пенсии из Мичигана попал в руки российских военных в Украине в апреле 2022 года. Россия якобы осудила его за участие в боевых действиях на стороне Украины как наемника. В США его признавали незаконно удерживаемым.

Хаббарда освободили 21 октября, во время визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Петербург. Трамп рассказал, что попросил об этом Путина в телефонном разговоре и подчеркнул, что обмена пленными не было. В Кремле заявили, что отпустили американца по гуманитарным соображениям.

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