"Думав, що моя щелепа непробивна": Богачук перед реваншем на шоу Альварес – Кроуфорд

Перший бій – гіркий урок

Перша зустріч суперників відбулася у березні 2021 року. Тоді Адамс несподівано переміг технічним нокаутом у 8-му раунді. Богачук згадує цей бій як переломний момент у своїй кар'єрі:

"У першому бою я не знав, що таке пізні раунди, і думав, що у мене непробивна щелепа. Він навчив мене, що моя щелепа не залізна. Я вигравав кожен раунд, а потім один удар усе змінив. Це був важкий досвід".

Чому став іншим бійцем

Українець наголошує, що зробив висновки з тієї поразки:

"Мені потрібно було більше рухатися, більше захищатися. Я це зрозумів і виправив. Тепер я кращий – більш обережний, більш різноманітний у рингу".

Мотивація перед реваншем

Сергій не приховує емоцій перед майбутнім боєм:

"Я дуже радий і дуже збуджений, що беру участь у такому великому шоу. Для мене це шанс показати багатьом, що я тепер інший. Тепер я знаю, як діяти, і я готовий довести, що ця історія матиме інший фінал".

Що відомо про шоу Альварес – Кроуфорд

Грандіозний вечір боксу відбудеться 13 вересня в американському Лас-Вегасі. Головна подія шоу – бій Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у другій напівсередній вазі, яким володіє Альварес.

В андеркарді пройдуть шість боїв, один з яких – за участю Богачука.

Хто такий Сергій Богачук

30-річний уродженець Вінниці голосно заявив про себе в 2016 році, коли в рамках напівпрофесійної ліги WSB у Харкові сенсаційно переміг зірку аматорського боксу Роніеля Іглесіаса - дворазового олімпійського чемпіона з Куби.

Після цього на українця звернув увагу впливовий промоутер Том Леффлер, який підписав із ним контракт. Богачук переїхав до США, де тренувався у легендарного Абеля Санчеса, а згодом - у Мануеля Роблеса.

Став володарем титулу WBC Continental Americas, провів кілька ефектних захистів, а у 2023 році завоював тимчасовий титул WBC в першій середній вазі, перемігши Брайана Мендосу.

У дебютному захисті титулу в серпні 2024 року влаштував запаморочливий бій із Вірджилом Ортісом, двічі відправляв того в нокдаун, але програв рішенням суддів. Закрив цю поразку переконливою перемогою над Ішмаелем Девісом у відбірковому бою WBC, який відбувся в рамках шоу Усик – Ф'юрі 2 у грудні 2024-го.

Всього від початку професійної кар'єри провів 28 поєдинків, в яких здобув 26 перемог (24 – достроково) та двічі поступився.