"Думає, що все вирішить сам". Експерт оцінив ідею Трампа зустрітись з Путіним

Американський президент Дональд Трамп заявив, що без його особистої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним війна в Україні не закінчиться. Однак такі заяви - це не більше ніж ілюзії.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив політолог Ігор Рейтерович.
Рейтерович заявив, що, на його думку, Трамп заговорив про особисту зустріч з Путіним, яка нібито може прокласти шлях до миру в Україні, бо він дуже сильно високої думки про себе.
"Тобто, що від мене все залежить і, відповідно, я можу все там повирішувати. З іншого боку, в нього є, мабуть, певне розуміння, знов-таки, персоніфікації російської, наприклад, політики. І доки там Путін десь на камери щось не скаже, воно навряд чи буде реалізовано на практиці. Він таким чином, якби про це натякає", - пояснив політолог.
Він також зауважив, що навіть, якщо Трамп зустрінеться з Путіним і вони навіть про щось домовляться, то все одно вони ні чого не зможуть реалізувати, якщо вони не погодяться з Україною і з Європою.
"Це важливий момент. У Трампа все одно зберігається ілюзія, що вони зможуть з Путіним нормально поспілкуватися, і Путін його по якомусь питанню послухає. Я в цьому насправді сумніваюся. Тому Трамп відтягує цю історію, бо якщо в нього було б супер велике бажання, ну повірте, Путін би прибіг по першому дзвінку. Він би був готовий зустрітися особисто", - зазначив Рейтерович.
Натомість, він вважає, що, мабуть, якісь попередні узгодження, які є, вони в такому форматі, що Сполучені Штати це не влаштовує, і тому особистої зустрічі немає.
"Ну, з іншого боку, її, ймовірні, зараз є вищою, ніж це було, наприклад, ще вчора", - підсумував він.
Зауважимо, що вчора після того, як Путін проігнорував особисту зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським у Туреччині, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Сполучені Штати не очікують прориву від переговорів між Україною та Росією.
Однак він заявив, що особиста зустріч президентів США та Росії нібито може зрушити процес із мертвої точки.
Пізніше і Трамп заявив, що не очікує жодних зрушень у переговорах щодо України, поки він особисто не зустрінеться з диктатором Путіним.
Тим часом заступник помічника президента США і старший директор з питань боротьби з тероризмом Себастьян Горка відзначив, що зустріч Трампа й Путіна відбудеться, коли настане відповідний момент. Він також зауважив, що їх зустріч є "неминучою".
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