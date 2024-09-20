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ДУК "Правий сектор" отримав позашляховик від "Української команди"

Фото: "Правий сектор" отримав позашляховик від "Української команди" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Волонтери "Української команди" передали позашляховик стрілецькому батальйону ім. Героя України Тараса Бобанича 67 бригади. Основу батальйону складають бійці ДУК "Правий сектор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Української команди".

"Передали на передову черговий позашляховик. Цей Toyota RAV4 вже поїхав на Лиманський напрямок, де зараз нищить ворога стрілецький батальйон ім. Героя України Тараса Бобанича 67 окремої механізованої бригади", - йдеться у повідомленні.

В "Українській команді" уточнюють, що основу батальйону складають бійці-добровольці з ДУК "Правий сектор".

"Ці хлопці з першого дня повномасштабного вторгнення захищали Київ, звільняли Київщину та Чернігівщину, брали участь у боях на східному та південному напрямках. А зараз б'ють ворога на Лиманському напрямку", - зазначив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше "Українська команда" передала бійцям легендарного ДУК "Правий сектор" партію FPV-дронів та "Мавіків".

Також "Українська команда" передала партію FPV-дронів спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО, а 93 бригаді "Холодний Яр" - партію великих літаків-камікадзе.

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