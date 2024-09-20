ДУК "Правый сектор" получил внедорожник от "Украинской команды"

"Передали на передовую очередной внедорожник. Этот Toyota RAV4 уже поехал на Лиманское направление, где сейчас уничтожает врага стрелковый батальон им. Героя Украины Тараса Бобанича 67 отдельной механизированной бригады", - говорится в сообщении.

В "Украинской команде" уточняют, что основу батальона составляют бойцы-добровольцы из ДУК "Правый сектор".

"Эти ребята с первого дня полномасштабного вторжения защищали Киев, освобождали Киевщину и Черниговщину, участвовали в боях на восточном и южном направлениях. А сейчас бьют врага на Лиманском направлении", – отметил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее "Украинская команда" передала бойцам легендарного ДУК "Правый сектор" партию FPV-дронов и "Мавиков".

Также "Украинская команда" передала партию FPV-дронов спецподразделению "Кракен" ГУР МО, а 93 бригаде "Холодный Яр" - партию больших самолетов-камикадзе.