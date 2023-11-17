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Дует сусідів України їде на чемпіонат і кураж Роналду: що сталося у відборі Євро-2024

Фото: Кріштіану Роналду досі залишається на висоті (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Листопадовий цикл кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року відкрився дев'ятьма матчами у четвер. Перемоги здобули збірні Азербайджану, Австрії, Іспанії, Португалії, Люксембургу, Словаччини та Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

 

Угорській збірній для виходу на форум вистачило нічиєї в Софії. Гості оформили швидкий м'яч на 10-й хвилині, коли Адам головою замкнув навіс Собослаї зі штрафного. Утім, болгари відповіли класним голом Делева до перерви та реалізованим Десподовим пенальті після. Та в доданий арбітром час Петков автоголом подарував Угорщині залікове очко.

 

 

 

Непросто в Братиславі було збірній Словаччини. "Соколи" проґавили ісландця Оскарссона на 17-й хвилині. Утім, отямилися господарі швидко – Куцка головою після кутового та Дуда з 11-метрової позначки вивели словаків вперед ще в першому таймі. У другому ж Гараслін дублем зняв усі запитання щодо переможця матчу. Хоча Гудйонсен і дозволив Ісландії уникнути розгрому.

 

 

 

Не зупиняється "болід" збірної Португалії. Піренейці здобули дев'яту перемогу з дев'яти можливих. Ліхтенштейн протримався проти лідера групи цілий тайм. Але на старті другої половини Роналду розкішним ударом у дальній кут відкрив рахунок. Натомість Канселу згодом розібрався з воротарем біля лінії поля і пострілом із гострого кута встановив остаточний результат.

 

 

 

Весело було в Тбілісі. Грузинска збірна двічі виходила вперед у протистоянні зі Шотландією, але двічі пропускала у відповідь. Героєм кавказців став Кварацхелія. Зірка Серії А до перерви замкнув простріл Какабадзе, а в другому таймі організував соло зі зміщенням із флангу. Утім, "Тартанова армія" програвати не збиралася, що й довела голами Мактомінея на старті другої половини та Шенкленда під завісу зустрічі.

 

 

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