ua en ru
Пт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дует сусідів України їде на чемпіонат і кураж Роналду: що сталося у відборі Євро-2024

Європа, П'ятниця 17 листопада 2023 09:29
UA EN RU
Дует сусідів України їде на чемпіонат і кураж Роналду: що сталося у відборі Євро-2024 Фото: Кріштіану Роналду досі залишається на висоті (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорців

Листопадовий цикл кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року відкрився дев'ятьма матчами у четвер. Перемоги здобули збірні Азербайджану, Австрії, Іспанії, Португалії, Люксембургу, Словаччини та Чорногорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Дует сусідів України їде на чемпіонат і кураж Роналду: що сталося у відборі Євро-2024

Угорській збірній для виходу на форум вистачило нічиєї в Софії. Гості оформили швидкий м'яч на 10-й хвилині, коли Адам головою замкнув навіс Собослаї зі штрафного. Утім, болгари відповіли класним голом Делева до перерви та реалізованим Десподовим пенальті після. Та в доданий арбітром час Петков автоголом подарував Угорщині залікове очко.

Непросто в Братиславі було збірній Словаччини. "Соколи" проґавили ісландця Оскарссона на 17-й хвилині. Утім, отямилися господарі швидко – Куцка головою після кутового та Дуда з 11-метрової позначки вивели словаків вперед ще в першому таймі. У другому ж Гараслін дублем зняв усі запитання щодо переможця матчу. Хоча Гудйонсен і дозволив Ісландії уникнути розгрому.

Не зупиняється "болід" збірної Португалії. Піренейці здобули дев'яту перемогу з дев'яти можливих. Ліхтенштейн протримався проти лідера групи цілий тайм. Але на старті другої половини Роналду розкішним ударом у дальній кут відкрив рахунок. Натомість Канселу згодом розібрався з воротарем біля лінії поля і пострілом із гострого кута встановив остаточний результат.

Весело було в Тбілісі. Грузинска збірна двічі виходила вперед у протистоянні зі Шотландією, але двічі пропускала у відповідь. Героєм кавказців став Кварацхелія. Зірка Серії А до перерви замкнув простріл Какабадзе, а в другому таймі організував соло зі зміщенням із флангу. Утім, "Тартанова армія" програвати не збиралася, що й довела голами Мактомінея на старті другої половини та Шенкленда під завісу зустрічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Роналду Португалия Криштиану Роналду
NEWS
Ворог вночі бив по Україні "Шахедами" та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
Ворог вночі бив по Україні "Шахедами" та ракетами С-300: скільки цілей збила ППО
DAILY
"Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна "Другий Бахмут" для Путіна та маневри ЗСУ на Дніпрі. Що змінилось на фронті під кінець осені