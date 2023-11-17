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Дуэт соседей Украины едет на чемпионат и кураж Роналду: что произошло в отборе Евро-2024

Европа, Пятница 17 ноября 2023 09:29
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Дуэт соседей Украины едет на чемпионат и кураж Роналду: что произошло в отборе Евро-2024 Фото: Криштиану Роналду по-прежнему остается на высоте (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Ноябрьский цикл квалификации к чемпионату Европы 2024 открылся девятью матчами в четверг. Победы одержали сборные Азербайджана, Австрии, Испании, Португалии, Люксембурга, Словакии и Черногории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Дуэт соседей Украины едет на чемпионат и кураж Роналду: что произошло в отборе Евро-2024

Венгерской сборной для выхода на форум хватило ничьей в Софии. Гости оформили быстрый мяч на 10-й минуте, когда Адам головой замкнул навес Собослаи со штрафного. Впрочем, болгары ответили классным голом Делева до перерыва и реализованным Десподовым пенальти после. Но в добавленное арбитром время Петков автоголом подарил Венгрии зачетное очко.

Непросто в Братиславе была сборной Словакии. "Соколы" упустили исландца Оскарссона на 17-й минуте. Впрочем, пришли в себя хозяева быстро – Куцка головой после углового и Дуда с 11-метровой отметки вывели словаков вперед еще в первом тайме. Во втором же Гараслин дублем снял все вопросы о победителе матча. Хотя Гудьонсен и позволил Исландии избежать разгрома.

Не останавливается "болид" сборной Португалии. Пиренейцы одержали девятую победу из девяти возможных. Лихтенштейн продержался против лидера группы целый тайм. Но на старте второй половины Роналду роскошным ударом в дальний угол открыл счет. Канселу впоследствии разобрался с вратарем у линии поля и выстрелом с острого угла установил окончательный результат.

Весело было в Тбилиси. Грузинская сборная дважды выходила вперед в противостоянии с Шотландией, но дважды пропускала в ответ. Героем кавказцев стал Кварацхелия. Звезда Серии А до перерыва замкнул прострел Какабадзе, а во втором тайме организовал соло со смещением с фланга. Впрочем, "Тартановая армия" проигрывать не собиралась, что и доказала голами Мактоминая на старте второй половины и Шенкленда под занавес встречи.

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