Дует середняків Формули-1 продемонстрував нові лівреї: є український слід

Першими нову ліврею показали британці з "Вільямс". Презентація легендарної стайні відбулася в Нью-Йорку, оскільки в сезоні-2024 кольори команди продовжить захищати американець Логан Сарджент. Його партнером залишився Алекс Албон.

Машина отримала індекс FW46. Болід матиме темно-синє забарвлення з чорними вставками. Назви спонсорів виконані в білому кольорі. Кінцева версія боліда буде продемонстрована на передсезонних тестах F1 у Бахрейні.

До презентації долучився і українець Олександр Бондарев. 14-річний картингіст торік потрапив до академії "Вільямса", де став одним із наймолодших вихованців. Український гонщик у найближчі роки намагатиметься торувати шлях в основну команду.

Striking blue



Our 2024 livery, ready to take on 24 Grands Prix across the globe