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Дует середняків Формули-1 продемонстрував нові лівреї: є український слід

Вівторок 06 лютого 2024 10:23
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Дует середняків Формули-1 продемонстрував нові лівреї: є український слід Фото: Новий болід "Вільямса" (facebook.com/WilliamsF1Team)
Автор: Антон Федорців

Команди Королеви автоспорту "Вільямс" і "Заубер" показали зображення болідів на прийдешній сезон чемпіонату світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

Першими нову ліврею показали британці з "Вільямс". Презентація легендарної стайні відбулася в Нью-Йорку, оскільки в сезоні-2024 кольори команди продовжить захищати американець Логан Сарджент. Його партнером залишився Алекс Албон.

Машина отримала індекс FW46. Болід матиме темно-синє забарвлення з чорними вставками. Назви спонсорів виконані в білому кольорі. Кінцева версія боліда буде продемонстрована на передсезонних тестах F1 у Бахрейні.

До презентації долучився і українець Олександр Бондарев. 14-річний картингіст торік потрапив до академії "Вільямса", де став одним із наймолодших вихованців. Український гонщик у найближчі роки намагатиметься торувати шлях в основну команду.

Якщо кольорова гама "Вільямса" фактично не змінилася з попереднього сезону, то "Заубер" повністю оновив ліврею. У сезоні-2024 швейцарська стайня отримала нових титульних спонсорів – Stake та Kick, тож до злиття з "Ауді" в 2026 році використовуватиме ці бренди в назві.

Новий болід виконаний у чорно-зелених барвах із елементом кислотності. Назви спонсорів, номери пілотів та інші деталі дизайну будуть білими. У презентації "Заубер" використав шоукар і віртуальний болід, який можна буде побачити наживо на тестах.

До слова, раніше "Феррарі" оформила сенсаційний перехід Хемілтона на сезон-2025.

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