Дуэт середняков Формулы-1 продемонстрировал новые ливреи: есть украинский след

Первыми новую ливрею показали британцы из "Уильямса". Презентация легендарной конюшни состоялась в Нью-Йорке, поскольку в сезоне-2024 цвета команды продолжит защищать американец Логан Сарджент. Его партнером остался Алекс Албон.

Машина получила индекс FW46. Болид будет иметь темно-синюю окраску с черными вставками. Названия спонсоров исполнены в белом цвете. Окончательная версия болида будет продемонстрирована на предсезонных тестах F1 в Бахрейне.

К презентации присоединился и украинец Александр Бондарев. 14-летний картингист в прошлом году попал в академию "Уильямса", где стал одним из самых молодых воспитанников. Украинский гонщик в ближайшие годы будет пытаться прокладывать путь в основную команду.

Striking blue



Our 2024 livery, ready to take on 24 Grands Prix across the globe