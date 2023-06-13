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Дует "Маямі" видовищним аллей-упом не врятував фінал: момент дня в НБА

Фото: Макс Страс набрав 12 пунктів проти "Денвера" (news-daily.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися атакувальний оборонець "Маямі Гіт" Макс Страс і його одноклубник Бем Адебайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Зв'язка "Гіт" підкорила комбінацією під завісу першої чверті протистояння з "Денвером". Страс у боротьбі з опонентом ривком у "фарбу" забрав на себе всю увагу та елегантно віддав верхом на Адебайо. Центровий в ефектному польоті поклав двома руками згори.

Старань обох виконавців забракло для підсумкового успіху. "Маямі" зазнав четвертої поразки у фінальній серії та віддав чемпіонський титул "Наггетс". Водночас сама поява флоридців у фіналі стала подвигом, зважаючи на старт шляху з плей-ін.

Страс провів у грі майже 32 хвилини. За цей час на паркеті він набрав 12 очок, зробив 8 підбирань і віддав 1 асист. Найрезультативнішим у матчі став лідер "Денвера" Нікола Йокіч (28 пунктів, 16 підбирань).

Хто такий Макс Страс

Уродженець штату Іллінойс, на студетському рівні виступав за "Льюїс Флаєрс" і "ДеПоль Блю Демонс". На драфті НБА-2019 не був обраний жодною з команд.

"Бостон" запросив Страса до Літньої ліги асоціації та згодом уклав із ним двосторонній контракт. Утім, оборонець був відрахований ще до старту регулярного чемпіонату. У жовтні того ж року підписав угоду з "Чикаго" та провів 2 матчі за "Буллз". Виступав за фарм-клуб – "Вінді Сіті".

Восени 2020-го опинився в лавах "Маямі". Завершив третій сезон поспіль із "Гіт". Сестра Страса грала у волейбольній команді Університету Іллінойсу, а зараз працює тренером в ДеПолі.

До слова, серб Йокіч визнаний Найціннішим гравцем фіналу НБА після перемоги над "Маямі".

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