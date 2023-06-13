RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дуэт "Майами" зрелищным аллей-упом не спас финал: момент дня в НБА

Фото: Макс Страс набрал 12 пунктов против "Денвера" (news-daily.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказались атакующий защитник "Майами Хит" Макс Страс и его одноклубник Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Связка "Хит" покорила комбинацией под занавес первой четверти противостояния с "Денвером". Страс в борьбе с оппонентом рывком в "краску" забрал на себя все внимание и элегантно отдал верхом на Адебайо. Центровой в эффектном полете уложил двумя руками сверху.

Стараний обоих исполнителей не хватило для итогового успеха. "Майами" потерпел четвертое поражение в финальной серии и отдал чемпионский титул "Наггетс". В то же время само появление флоридцев в финале стало подвигом, учитывая старт пути с плей-ин.

Страс провел в игре почти 32 минуты. За это время на паркете он набрал 12 очков, совершил 8 подборов и отдал 1 ассист. Самым результативным в матче стал лидер "Денвера" Никола Йокич (28 пунктов, 16 подборов).

Кто такой Макс Страс

Уроженец штата Иллинойс, на студенческом уровне выступал за "Льюис Флайерс" и "ДеПоль Блю Демонс". На драфте НБА-2019 не был выбран ни одной из команд.

"Бостон" пригласил Страса в Летнюю лигу ассоциации и впоследствии заключил с ним двусторонний контракт. Впрочем, защитник был отчислен еще до старта регулярного чемпионата. В октябре того же года подписал соглашение с "Чикаго" и провел 2 матча за "Буллз". Выступал за фарм-клуб – "Винди Сити".

Осенью 2020-го оказался в рядах "Майами". Завершил третий сезон подряд с "Хит". Сестра Страса играла в волейбольной команде Университета Иллинойса, а в данный момент работает тренером в ДеПоле.

К слову, серб Йокич признан Самым ценным игроком финала НБА после победы над "Майами".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол