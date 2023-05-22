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Дует "Маямі" організував розкішний аллей-уп проти "Бостона": момент дня в НБА

Фото: Бем Адебайо набрав 13 пунктів проти "Бостона" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинилися оборонець Данкан Робінсон і центровий Бем Адебайо з "Маямі Гіт".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Флоридці шокували "Селтікс" у другій чверті чергового протистояння. Робінсон упевнено пішов атакувати кошик, стягнув на себе оборонців і віддав верхову передачу на партнера. Натомість Адебайо класно поклав згори однією рукою.

Стараннями цього дуету та інших "Маямі" здобув розгромну перемогу (128:102). У фінальній серії "Гіт" повели з рахунком 3:0. Наступний матч серії може стати останнім, якщо флоридці знову здолають "Бостон".

Сам Адебайо провів на паркеті 25,5 хвилин. За відведений час він встиг набрати 13 очок, зробив 3 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Маямі" Гейб Вінсент (29 пунктів).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". Обраний "Маямі" на драфті НБА-2017 під 14-м загальним номером.

Шостий сезон поспіль проводить у складі "Гіт", до плей-офф асоціації пробився вп'яте. Двічі брав участь у Матчах усіх зірок асоціації (2020, 2023), а в лавах збірної США здобув золоту медаль Олімпіади-2020.

Бем – прізвисько Адебайо, отримане на честь одного з персонажів "Флінстоунів". Справжня ім'я баскетболіста, батько якого приїхав до Штатів із Нігерії – Едріс Фемі.

До слова, раніше "Сан-Антоніо" виграв драфт-лотерею НБА в Іллінойсі.

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