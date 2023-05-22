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Дуэт "Майами" организовал роскошный аллей-уп против "Бостона": момент дня в НБА

Фото: Бэм Адебайо набрал 13 пунктов против "Бостона" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказались защитник Данкан Робинсон и центровой Бэм Адебайо из "Майами Хит".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Флоридцы шокировали "Селтикс" во второй четверти очередного противостояния. Робинсон уверенно пошел атаковать корзину, стащил на себя защитников и отдал верховую передачу на партнера. Адебайо же классно уложил сверху одной рукой.

Стараниями этого дуэта и других "Майами" одержал разгромную победу (128:102). В финальной серии "Хит" повели со счетом 3:0. Следующий матч серии может стать последним, если флоридцы снова обыграют "Бостон".

Сам Адебайо провел на паркете 25,5 минуты. За отведенное время он успел набрать 13 очков, сделал 3 подбора и отдал 2 передачи. Самым результативным в поединке стал защитник "Майами" Гэйб Винсент (29 пунктов).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". Выбран "Майами" на драфте НБА-2017 под 14-м общим номером.

Шестой сезон подряд проводит в составе "Гит", в плей-офф ассоциации пробился в пятый раз. Дважды участвовал в Матчах всех звезд ассоциации (2020, 2023), а в рядах сборной США завоевал золотую медаль Олимпиады-2020.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное в честь одного из персонажей "Флинстоунов". Настоящее имя баскетболиста, отец которого приехал в Штаты из Нигерии – Эдрис Феми.

К слову, ранее "Сан-Антонио" выиграл драфт-лотерею НБА в Иллинойсе.

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