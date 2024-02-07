Дует "Г'юстона" ефектним аллей-упом не відвернув поразку: момент дня в НБА

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолили форвард "Г'юстон Рокетс" Кем Вітмор і його одноклубник Джейлен Грін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Дует техасців організував момент дня в стартовій чверті протистояння з "Індіаною". Вітмор із центальної зони елегантно накинув, а Грін у високому польоті видовищно поклав згори однією рукою.
Старань обох, однак, не вистачило для перемоги. "Пейсерс" зуміли дотиснути "Г'юстон" (132:129). Тепер "Індіана" закріпилася в топ-6 Східної конференції НБА. Натомість "Рокетс" за межами десятки на Заході.
Сам Грін став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 30 очок, зробив 3 підбирання і оформив 1 асист. У скарбничку же "Пейсерс" найбільше поклав форвард Паскаль Сіакам (29 пунктів).
Уродженець Каліфорнії, замість виступів на студентському рівні обрав Лігу розвитку НБА. Обраний "Г'юстоном" під другим номером драфту асоціації-2021.
Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.
По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі у Фресно.
До слова, напередодні зірка "Лейкерс" Джеймс опинився нагорі підбірки моментів зі слемданком проти "Шарлотта".
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