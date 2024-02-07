Дует "Г'юстона" ефектним аллей-упом не відвернув поразку: момент дня в НБА

Дует техасців організував момент дня в стартовій чверті протистояння з "Індіаною". Вітмор із центальної зони елегантно накинув, а Грін у високому польоті видовищно поклав згори однією рукою.

Старань обох, однак, не вистачило для перемоги. "Пейсерс" зуміли дотиснути "Г'юстон" (132:129). Тепер "Індіана" закріпилася в топ-6 Східної конференції НБА. Натомість "Рокетс" за межами десятки на Заході.

Сам Грін став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 30 очок, зробив 3 підбирання і оформив 1 асист. У скарбничку же "Пейсерс" найбільше поклав форвард Паскаль Сіакам (29 пунктів).

Хто такий Джейлен Грін

Уродженець Каліфорнії, замість виступів на студентському рівні обрав Лігу розвитку НБА. Обраний "Г'юстоном" під другим номером драфту асоціації-2021.

Проводить третій сезон у професіоналах. Потрапив до Команди новачків за підсумками дебютної кампанії. У складі збірної США став чемпіоном світу на рівнях U-17 та U-19, а також тріумфував у ФІБА Америк-2017 серед 16-річних.

По материнській лінії має філіппінське коріння. Вітчим Гріна грав із чемпіоном НБА-2011 Дешоном Стівенсоном у старшій школі у Фресно.