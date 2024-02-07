Дуэт "Хьюстона" эффектным аллей-упом не отвратил поражение: момент дня в НБА

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавили форвард "Хьюстон Рокетс" Кэм Уитмор и его одноклубник Джейлен Грин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.
Дуэт техасцев организовал момент дня в стартовой четверти противостояния с "Индианой". Уитмор из центальной зоны элегантно набросил, а Грин в высоком полете зрелищно уложил сверху одной рукой.
Стараний обоих, однако, не хватило для победы. "Пэйсерс" сумели дожать "Хьюстон" (132:129). Теперь "Индиана" закрепилась в топ-6 Восточной конференции НБА. В свою очередь "Рокетс" за пределами десятки на Западе.
Сам Грин стал самым результативным на паркете. Он набрал 30 очков, сделал 3 подбора и оформил 1 ассист. В копилку же "Пэйсерс" больше всего положил форвард Паскаль Сиакам (29 пунктов).
Уроженец Калифорнии, вместо выступлений на студенческом уровне выбрал Лигу развития НБА. Выбран "Хьюстоном" под вторым номером драфта ассоциации-2021.
Проводит третий сезон в профессионалах. Попал в Команду новичков по итогам дебютной кампании. В составе сборной США стал чемпионом мира на уровнях U-17 и U-19, а также триумфовал в ФИБА Америк-2017 среди 16-летних.
По материнской линии имеет филиппинские корни. Отчим Грина играл с чемпионом НБА-2011 Дешоном Стивенсоном в старшей школе во Фресно.
К слову, накануне звезда "Лейкерс" Джеймс оказался наверху подборки моментов со слэм-данком против "Шарлотта".
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