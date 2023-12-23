Дует "Брукліна" здивував радіокерованою зіграністю: момент дня в НБА

Двійко баскетболістів "Нетс" запам'яталися моментом у середині першої чверті протистояння з "Денвером". У контратаці "Брукліна" Шарп і Бріджес за кілька передач опинилися під кошиком "Наггетс" і завершили випад слемданком другого.

Ефектних комбінацій Шарпа, Бріджеса та інших забракло для перемоги. "Денвер" дотиснув "Бруклін" на виїзді (122:117). "Наггетс" ідуть на 3-й сходинці Західної конференції. Натомість "Нетс" – на 9-й позиції на Сході.

Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Денвера" Джамал Мюррей. Він набрав 32 очки, зробив 5 підбирань і віддав 9 передач. Бріджес оформив 14 пунктів, а Шарп закінчив із дабл-даблом (13 очок, 10 підбирань).

Хто такий Мікел Бріджес

Уродженець Філадельфії, на студентському рівні виступав за "Вілланову Вайлдкетс". Обраний "Філадельфією" під 10-м номером драфту НБА-2018.

Відразу був обміняний у "Фінікс". У лавах "Санз" провів 4,5 сезони. Взимку цьогоріч став частиною угоди щодо Кевіна Дюранта й опинився в "Брукліні". Зажив слави "залізної людини", оскільки виходить на паркет неймовірну кількість матчів поспіль. У сезоні 2022/23 провів 83 матчі регулярної першості.

Прізвисько – "Наглядач" (the Warden), а в новій команді став "Мостом Брукліна" (Brooklyn Bridges). Вболіває за клуб НФЛ "Лос-Анджелес Ремс" і бейсбольний колектив "Філадельфія Філліс".