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Дуэт "Бруклина" удивил радиоуправляемой сыгранностью: момент дня в НБА

Фото: Микал Бриджес набрал 14 пунктов против "Денвера" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад самых крутых эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации возглавили форварды "Бруклин Нетс" Дэйрон Шарп и Микал Бриджес.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Двое баскетболистов "Нетс" запомнились моментом в середине первой четверти противостояния с "Денвером". В контратаке "Бруклина" Шарп и Бриджес в несколько передач оказались под корзиной "Наггетс" и завершили выпад слэм-данком второго.

Эффектных комбинаций Шарпа, Бриджеса и других не хватило для победы. "Денвер" дожал "Бруклин" на выезде (122:117). "Наггетс" идут на 3-й строчке Западной конференции. В свою очередь "Нетс" – на 9-й позиции на Востоке.

Самым результативным в поединке стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей. Он набрал 32 очка, сделал 5 подборов и отдал 9 передач. Бриджес оформил 14 пунктов, а Шарп закончил с дабл-даблом (13 очков, 10 подборов).

Кто такой Микал Бриджес

Уроженец Филадельфии, на студенческом уровне выступал за "Вилланову Уайлдкэтс". Выбран "Филадельфией" под 10-м номером драфта НБА-2018.

Сразу был обменян в "Финикс". В рядах "Санз" провел 4,5 сезона. Зимой этого года стал частью соглашения по Кевину Дюранту и оказался в "Бруклине". Прослыл "железным человеком", поскольку выходит на паркет невероятное количество матчей подряд. В сезоне 2022/23 провел 83 матча регулярного первенства.

Прозвище – "Надзиратель" (the Warden), а в новой команде стал "Мостом Бруклина" (Brooklyn Bridges). Болеет за клуб НФЛ "Лос-Анджелес Рэмс" и бейсбольный коллектив "Филадельфия Филлис".

К слову, ранее подготовили анонс спортивных событий субботы и воскресенья.

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