Президент Польщі Анджей Дуда, 15 червня, прийме у Варшаві президентів Замбії, ПАР та Коморських островів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію Президента Польщі.

Делегація лідерів африканських країн вирушає з візитами до України і Росії для здійснення миротворчих ініціатив, щодо завершення війни.

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса, 16 травня, оголосив про африканський мирний план, за яким України має сісти за стіл переговорів навіть якщо РФ не виведе свої війська.

Варто зазначити, що ПАР брала участь у спільних військових навчаннях Росії та Китаю. Також, країна планує провести саміт БРІКС, на який хоче допустити російського диктатора Володимира Путіна, незважаючи на те, що держава має заарештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

У Сполучених Штатах Америки можуть скасувати торгову угоду з Південно-Африканською республікою через зміцнення відносин ПАР з Росією.