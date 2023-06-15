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Дуда встретится с лидерами трех африканских стран в Варшаве

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Четверг 15 июня 2023 01:50
Дуда встретится с лидерами трех африканских стран в Варшаве Фото: президент Польши Анджей Дуда (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Максим Шушко

Президент Польши Анджей Дуда, 15 июня, примет в Варшаве президентов Замбии, ЮАР и Коморских островов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на канцелярию Президента Польши.

Делегация лидеров африканских стран отправляется с визитами в Украину и Россию для осуществления миротворческих инициатив по завершению войны.

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса, 16 мая, объявил об африканском мирном плане, по которому Украина должна сесть за стол переговоров даже если РФ не выведет свои войска.

Стоит отметить, что ЮАР участвовала в совместных военных учениях России и Китая. Также, страна планирует провести саммит БРИКС, на который хочет допустить российского диктатора Владимира Путина, несмотря на то, что государство должно арестовать его по ордеру Международного уголовного суда.

В Соединенных Штатах Америки могут отменить торговое соглашение с Южно-Африканской республикой из-за укрепления отношений ЮАР с Россией.

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