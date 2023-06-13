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У США хочуть покарати ПАР за зміцнення відносин з Росією: Reuters дізналося деталі

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Вівторок 13 червня 2023 18:29
У США хочуть покарати ПАР за зміцнення відносин з Росією: Reuters дізналося деталі Фото: у США хочуть покарати ПАР за зміцнення відносин з Росією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Американські конгресмени допустили скасування торгової програми з Південно-Африканською Республікою. Причиною є зміцнення відносин держави з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в листі законодавців, який наводить Reuters.

Видання зазначає, що ПАР отримала низку переваг у сфері торгівлі з США завдяки американському закону про забезпечення зростання та можливостей в Африці (AGOA). Зокрема, товари держави отримували кращий доступ до Сполучених Штатів. Але конгресмени вирішили, що привілеї можуть скасувати, оскільки ПАР "поглибила військові відносини" з Росією.

У листі, який адресували держсекретарю США Ентоні Блінкену та іншим високопосадовцям, законодавці також закликали перенести форум, на якому планується обговорити продовження положень торгової програми (діє до 2025 року) в рамках AGOA, з Йоганнесбургу.

"Ми серйозно стурбовані тим, що проведення форуму AGOA 2023 року в Південній Африці стане непрямим підтвердженням згубної підтримки Південної Африкою вторгнення Росії в Україну", - наголошується в листі.

Водночас прессекретар МЗС ПАР Клейсон Моньєла заявив, що поки що немає жодного рішення Держдепу США чи Білого дому про перенесення форуму AGOA з Йоганнесбургу.

Відносини між ПАР та Росією

Нагадаємо, ПАР брала участь у спільних військових навчаннях Росії та Китаю. При цьому в країні планується провести саміт БРІКС, на який хочуть допустити російського диктатора Володимира Путіна, незважаючи на те, що держава має заарештувати його за ордером Міжнародного кримінального суду.

Також нещодавно американський посол у ПАР стверджував, що з африканської країни до Росії постачали зброю. Влада відкинула звинувачення та пообіцяла провести розслідування.

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