Дуда зробив нову заяву після висловлювань про Крим

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є зрозумілими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином", - зазначив польський президент.

Дуда додав, що війна не може закінчитися перемогою Росії, а московський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє.

"Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну, проти агресії та жорстокого імперіалізму", - підкреслив він.

Що сказав Дуда про Крим

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи зможе Україна деокупувати Крим. Але, на його думку, Україні вдасться повернути Донецьк і Луганськ. Дуда назвав Крим "особливим місцем", у тому числі й з історичних причин.

Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що Крим - це територія України, а деокупація півострова - "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".