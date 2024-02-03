Дуда засумнівався в деокупації Криму. Посол України нагадав йому, що це спільне завдання

Президент Польщі Анджей Дуда засумнівався, що Україна зможе деокупувати Крим. У посольстві вже відреагували, нагадавши, що це "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посла України в Польщі Василя Зварича та Reuters.

"Крим - це Україна: вона є і залишиться. Міжнародне право - основи. Тимчасова окупація Росією Криму є військовим злочином, за який вона буде покарана", - сказав Зварич.

Він підкреслив, звертаючись до Дуди та світової спільноти, що деокупація Криму "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".

"Ми зробимо це без сумніву. Ми віримо та працюємо разом", - додав посол.

Що сказав Дуда?

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи Україна зможе деокупувати Крим, але вважає, що вона зможе повернути собі Донецьк і Луганськ.

"Я не знаю, чи поверне (Україна) Крим, але я вірю, що вона поверне Донецьк та Луганськ", - сказав він.

За його словами, Кримський півострів, який Росія захопила у 2014 році, за вісім років до початку повномасштабного вторгнення, "є особливим місцем... у тому числі й з історичних причин".

"Бо насправді, якщо ми подивимося історично, він знаходився в руках Росії більшу частину часу", - додав президент Польщі.

Заяви Дуди про Крим

У червні минулого року Дуда пропонував країнам, які регулярно закликають Україну до "компромісу" з Росією, відмовитися від власних територій.

"Нехай Україна отримає назад Донецьк, Луганськ і Крим, а хтось нехай віддасть Росії шматок своєї території. Вперед! Я думаю, РФ буде щасливою, якщо отримає якийсь гарний шматок, наприклад, на середземноморському узбережжі", - говорив тоді він.

А у серпні 2022 року Дуда анонсував візит до Криму після деокупації цієї території. Причому польський лідер запропонував президентові України показати йому півострів.