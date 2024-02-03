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Дуда зробив нову заяву після висловлювань про Крим

Варшава, Субота 03 лютого 2024 14:30
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Дуда зробив нову заяву після висловлювань про Крим Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Польщі Анджей Дуда зробив нову заяву після своїх висловлювань щодо деокупації Криму. Він запевнив, що підтримує Україну у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дуду у Twitter (X).

"Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії Росії проти України були і є зрозумілими з першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином", - зазначив польський президент.

Дуда додав, що війна не може закінчитися перемогою Росії, а московський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє.

"Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну, проти агресії та жорстокого імперіалізму", - підкреслив він.

Що сказав Дуда про Крим

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не впевнений, чи зможе Україна деокупувати Крим. Але, на його думку, Україні вдасться повернути Донецьк і Луганськ. Дуда назвав Крим "особливим місцем", у тому числі й з історичних причин.

Посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що Крим - це територія України, а деокупація півострова - "наше спільне завдання та зобов'язання перед вільним світом".

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