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Дуда сделал новое заявление после высказываний о Крыме

Варшава, Суббота 03 февраля 2024 14:30
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Дуда сделал новое заявление после высказываний о Крыме Фото: президент Польши Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление после своих высказываний по поводу деоккупации Крыма. Он заверил, что поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дуду в Twitter (X).

"Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и понятны с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом. Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением", - отметил польский президент.

Дуда добавил, что война не может закончиться победой России, а московский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее.

"Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину, против агрессии и жестокого империализма", - подчеркнул он.

Что сказал Дуда о Крыме

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен, сможет ли Украина деоккупировать Крым. Но, по его мнению, Украине удастся вернуть Донецк и Луганск. Дуда назвал Крым "особым местом", в том числе и по историческим причинам.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч подчеркнул, что Крым - это территория Украины, а деоккупация полуострова - "наша общая задача и обязательства перед свободным миром".

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