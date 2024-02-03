Дуда усомнился в деоккупации Крыма. Посол Украины напомнил ему, что это общая задача

Президент Польши Анджей Дуда засомневался, что Украина сможет деоккупировать Крым. В посольстве уже отреагировали, напомнив, что это "наша общая задача и обязательство перед свободным миром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Польше Василия Зварыча и Reuters.

"Крым - это Украина: она есть и останется. Международное право - основы. Временная оккупация Россией Крыма является военным преступлением, за которое она будет наказана", - сказал Зварыч.

Он подчеркнул, обращаясь к Дуде и мировой общественности, что деоккупация Крыма "наша общая задача и обязательство перед свободным миром".

"Мы сделаем это без сомнения. Мы верим и работаем вместе", - добавил посол.

Что сказал Дуда?

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что не уверен, сможет ли Украина деоккупировать Крым, но полагает, что она сможет вернуть себе Донецк и Луганск.

"Я не знаю, вернет ли (Украина) Крым, но я верю, что она вернет Донецк и Луганск", - сказал он.

По его словам, Крымский полуостров, который Россия захватила в 2014 году, за восемь лет до начала полномасштабного вторжения, "является особенным местом... в том числе и по историческим причинам".

"Потому что на самом деле, если мы посмотрим исторически, он находился в руках России большую часть времени", - добавил президент Польши.

Заявления Дуды о Крыме

В июне прошлого года Дуда предлогал странам, регулярно призывающим Украину к "компромиссу" с Россией, отказаться от собственных территорий.

"Пусть Украина получит обратно Донецк, Луганск и Крым, а кто-то пусть отдаст России кусок своей территории. Вперед! Я думаю, РФ будет счастлива, если получит какой-нибудь красивый кусок, например, на средиземноморском побережье", - говорил тогда он.

А в августе 2022 года Дуда анонсировал визит в Крым после деоккупации этой территории. Причем, польский лидер предложил президенту Украины показать ему полуостров.