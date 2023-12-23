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Дуда вперше ветував пропозицію нової правлячої коаліції в парламенті

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Президент Польщі Анджей Дуда вперше вирішив заветувати законопроєкт нової правлячої коаліції в парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського президента у Twitter.

"Я вирішив накласти вето на проєкт бюджету на 2024 рік, в якому передбачено 3 мільярди злотих на державні медіа. На це не може бути згоди з огляду на кричуще порушення Конституції та принципів демократичної правової держави. Державні медіа повинні бути спочатку справедливо і законно відновлені", - заявив Дуда.

Президент також додав, що після Різдва негайно подасть до Сейму власний проєкт держбюджету і закликав спікера Сейму Шимона Головню та спікерку Сенату Малгожату-Кідаву Блонську терміново скликати обидві палати, щоб розглянути та ухвалити цей законопроєкт.

"Спроба фінансувати державні ЗМІ за допомогою бюджетного законопроєкту (парламентською більшістю) є неприйнятною в нинішній ситуації. У моєму законопроєкті всі інші бюджетні видатки - на чолі з підвищенням заробітної плати вчителям - будуть збережені", - додав Дуда.

Нагадаємо, парламентські вибори в Польщі відбулися 15 жовтня, і за їх результатами визначилися 460 членів Сейму. За підсумками виборів опозиція отримала більшість: "Громадянська платформа" під керівництвом колишнього президента Європейської ради Дональда Туска, альянс "Третій шлях" та Ліва партія. У листопаді проєвропейські партії Польщі дійшли згоди про коаліцію.

Ми повідомляли, що 13 грудня Дональд Туск офіційно став прем'єр-міністром Польщі. 

Після чого, новий уряд вирішив звільнити керівництво державних ЗМІ. Опозиційна партія "Право та справедливість" розпочала протест.

Більш детально про те, на що чекати від нового уряду Україні, - у матеріалі РБК-Україна.

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ПольщаАнджей Дуда