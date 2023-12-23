Дуда впервые ветировал предложение новой правящей коалиции в парламенте

"Я решил наложить вето на проект бюджета на 2024 год, в котором предусмотрено 3 миллиарда злотых на государственные медиа. На это не может быть согласия ввиду вопиющего нарушения Конституции и принципов демократического правового государства. Государственные медиа должны быть сначала справедливо и законно восстановлены", - заявил Дуда.

Президент также добавил, что после Рождества немедленно подаст в Сейм собственный проект госбюджета и призвал спикера Сейма Шимона Головню и спикера Сената Малгожату-Кидаву Блонскую срочно созвать обе палаты, чтобы рассмотреть и принять этот законопроект.

"Попытка финансировать государственные СМИ с помощью бюджетного законопроекта (парламентским большинством) неприемлема в нынешней ситуации. В моем законопроекте все другие бюджетные расходы - во главе с повышением заработной платы учителям - будут сохранены", - добавил Дуда.

Напомним, парламентские выборы в Польше состоялись 15 октября, и по их результатам определились 460 членов Сейма. По итогам выборов оппозиция получила большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска, альянс "Третий путь" и Левая партия. В ноябре проевропейские партии Польши пришли к согласию о коалиции.

Мы сообщали, что 13 декабря Дональд Туск стал официально премьер-министром Польши.

После чего, новое правительство решило уволить руководство государственных СМИ. Оппозиционная партия "Право и справедливость" начала протест.

Более подробно о том, чего ждать от нового правительства Украины, - в материале РБК-Украина.

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