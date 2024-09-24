Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через "волинську різанину"

"Я намагався діяти так, щоб не створювати точок напруги між Варшавою та Києвом... Це було нелегко, бо між нами є складні проблеми. Але я також говорив про ці питання з президентом Зеленським, і найкращим прикладом цього була присутність президента у Луцьку" у річницю Волинської різанини", - сказав Дуда.

За його словами, знаходження згоди з нами з усіх складних питань, зокрема історичних, також на користь України. "Будь ласка, пам'ятайте, що в українців багато проблем із минулим часів Другої світової війни", - додав він.

Президента запитали про заяву міністра оборони Владислава Косиняка-Каміша, яка сказала, що якщо питання Волині між Варшавою та Києвом не буде вирішено, на його думку, Україні немає місця в Євросоюзі.

Дуда зазначив, що Путін напав на Україну, щоб зупинити її інтеграцію із ЄС.

"Якщо хтось каже, що заблокує доступ України до Європейського Союзу, це відповідає політиці Володимира Путіна. Ну, я не знаю, чи це є наміром нинішнього уряду", - підкреслив президент.

Водночас Дуда заявив, що "це складні питання, у тому числі ті, про які роками мовчали самі українці, і які необхідно враховувати".