Дуда відреагував на пропозицію Зеленського зустрітися на кордоні

"Ми спілкувалися з прем'єр-міністром (Дональдом Туском - ред.). Прем’єр-міністр разом зі мною аналізував заяву Володимира Зеленського (щодо зустрічі на кордоні - ред.). Це, звісно, ​​рішення прем’єр-міністра, але мені цікаво, чи це не європейське рішення", - сказав Дуда.

Президент Польщі додав, що не знає, про що домовлятися на кордоні з фермерами, адже, на його думку, протестувальники мають рацію.

"Я глибоко відчуваю, що підтримав Україну. Я сказав прем’єр-міністру: "Але ви були у Брюсселі, ви знаєте єврочиновників. Будь ласка, переконайте їх, що це й їхня проблема - європейська, а не тільки польська", - зазначив Дуда.

Він також прокоментував слова Туска про те, що блокада кордону не буде затримувати постачання військової допомоги Україні.

"Як побічний ефект - на нас падають російські ракети, бо ми прикордонна країна. Але ми також надаємо допомогу Україні. Військову, транспортну... Ми в авангарді", - додав польський президент.

Блокада українсько-польського кордону

Нагадаємо, у лютого відновилися протести на польсько-українському кордоні. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Вчора, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Сьогодні прем'єр Польщі анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.