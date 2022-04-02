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Дуда на своем самолете вывез онкобольных украинских детей в Италию

Фото: президент Польши Анджей Дуда (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Президент Польши Анджей Дуда на своем самолете вывез онкобольных украинских детей в Италию. Их будут лечить в одной из больниц Рима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Вместе с нами в Рим прилетели украинские дети, которым в детской больнице Младенца Иисуса (Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) готовят лечение онкологических заболеваний. Самая младшая среди детей - малышка Виктория, которая родилась за два месяца до российской агрессии в Украине", - отметил Дуда.

Напомним, ранее сообщалось, что Япония намерена забрать нескольких украинских беженцев из Польши.

Отметим, Польше приняла у себя более 2 млн украинских беженцев с начала войны России против Украины.

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Анджей ДудаБеженцыВойна России против Украины