UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда: сподіваюся, що Росія не доведе до відправлення польських військових в Україну

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Польщі Анджей Дуда висловив сподівання, що Росія не доведе до ситуації, коли польських військових потрібно буде відправляти в Україну.

Як повідомляє РБК-Україна, про це глава польської держави заявив на спільній пресконференції з президентом Словаччини Петером Пеллегріні.

Дуда наголосив, що Росія не повинна виграти в Україні, оскільки це створить величезну загрозу для Європи та всього світу.

Водночас польський президент зазначив, що зараз Польща не повинна направляти своїх солдатів в Україну, оскільки це втягло б країну НАТО у війну.

За словами Дуди, позиція Польщі полягає у тому, щоб відправляти Україні військову допомогу, але не розміщувати там своїх солдатів.

"Ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться посилати наших солдатів в Україну, щоб вони воювали там на захист Республіки Польща чи НАТО. Тому я сподіваюся, що такої потреби не буде, що Росія не доведе до такої ситуації. Це наша позиція сьогодні, і ми абсолютно не хочемо брати участь у цій війні, і ми не хочемо, щоби наші солдати брали участь у цій війні", - додав глава польської держави.

Що передувало

Нагадаємо, вперше можливість відправлення військ в Україну цього року допустив президент Франції Еммануель Макрон. Він підняв це питання на саміті лідерів європейських країн, що відбувся у Парижі.

Глава французької держави припускав, що до такого кроку можна вдатися у разі, якщо росіяни знову наступатимуть на Одесу чи Київ.

При цьому пізніше Макрон захотів зібрати коаліцію держав, які готові відправити своїх інструкторів до України для навчання українських захисників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяАнджей ДудаВійна в Україні