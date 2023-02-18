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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда сподівається на військовий союз між Україною та Польщею після війни

Фото: Анджей Дуда, президент Польщі (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Польщі Анджей Дуда сподівається на військовий союз між його країною та Україною. Заявив про дружбу на століття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова Дуди в інтерв'ю "Укрінформ".

"Я не тільки бачу таку можливість, я на це сподіваюся (військовий союз між Україною та Польщею, - ред.). Те, що відбувається зараз, ця дружба, яка так чудово розцвіла між нашими країнами і нашими народами, стане дружбою на століття", - заявив президент.

Водночас Дуда додав, що розраховує на те, що після перемоги над Росією, Україна також стане й частиною НАТО.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами президента України Володимира Зеленського, наша країна зможе стати повноцінним членом Європейського союзу через два роки, однак вступ до НАТО відбудеться вже після перемоги у війні.

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ПольщаАнджей ДудаВійна в Україні