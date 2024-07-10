Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 липня проходить черговий саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України в Альянсі.

За словами президент Володимира Зеленського, Україна розуміє, що не отримає запрошення до Альянсу під час саміту, але очікує побачити "щось схоже на запрошення".

При цьому раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що лідери країн-членів НАТО у Вашингтоні мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України.

За даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

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