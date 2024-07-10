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Дуда сподівається, що Україна отримає запрошення до НАТО на наступному саміті

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На саміті у Вашингтоні Україна, ймовірно, не отримає запрошення до НАТО, однак є сподівання, що це станеться на наступній зустрічі країн-членів Альянсу в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди на прес-підході на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

За його словами, на цьому саміті НАТО, ймовірно, не буде формального запрошення України до Альянсу.

"Але сподіваюся, і буду говорити про це у своїх виступах, що воно стане фактом на наступному саміті, який пройде в Гаазі", - сказав Дуда.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, у Вашингтоні 9-11 липня проходить черговий саміт НАТО. Одним із ключових питань є членство України в Альянсі.

За словами президент Володимира Зеленського, Україна розуміє, що не отримає запрошення до Альянсу під час саміту, але очікує побачити "щось схоже на запрошення".

При цьому раніше держсекретар США Ентоні Блінкен повідомляв, що лідери країн-членів НАТО у Вашингтоні мають намір обговорити "дорожню карту" щодо вступу України.

За даними заступника помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії Дугласа Джонса, під час саміту Північноатлантичного альянсу Україні запропонують "конкретні шляхи" для прискорення її майбутнього членства в НАТО.

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НАТОАнджей Дуда