UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дуда сподівається, що постачання боєприпасів в Україну допоможуть підготуватися до наступу РФ

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща сподівається, що великі поставки боєприпасів в Україну допоможуть підготуватися до наступу Росії.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу канцелярії польського глави держави.

"Я радий, що було ухвалено спільне рішення про те, як підтримати Україну: насамперед ідеться про підтримку в постачанні боєприпасів. Я радий, що низка європейських країн ухвалили рішення про таку підтримку", - заявив він. 

Дуда підкреслив, що Польща також приєдналася до цього процесу.

"Ми сподіваємося, що великі поставки боєприпасів, які найближчим часом будуть спрямовані в Україну, допоможуть підготувати оборону до будь-яких подальших спроб росіян перейти в наступ", - додав він. 

Чехія знайшла снаряди для України

За останні місяці на фронті у Збройних сил України виникла гостра нестача артилерійських боєприпасів. Нещодавно з цієї причини нашим бійцям довелося відступити з міста Авдіївка, а також втратити ще кілька населених пунктів Донецької області.

У лютому президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла 800 тисяч артилерійських боєприпасів на військові потреби України: півмільйона калібру 155 мм і 300 тисяч калібру 122 мм. Однак для їхньої закупівлі було потрібно зібрати кошти.

Ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Данія, Канада та Франція. Зокрема, 6 березня Німеччина надала тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. А Норвегія передала на боєприпаси понад 150 млн доларів.

Днями Павел заявив, що союзники вже виявили майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.

Водночас, прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала заявляв, що чеській ініціативі пообіцяли ще 200 тисяч боєприпасів для України в необов'язковому порядку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анджей ДудаПольщаВійна Росії проти УкраїниВійна в Україні