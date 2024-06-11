Дуда: на саміті у Вашингтоні обговорять прискорення руху України в НАТО

Дуда зазначив, що подальше посилення обороноздатності НАТО виражається у виконанні рішень, прийнятих на самітах Альянсу в Мадриді 2022 року і Вільнюсі 2023 року.

"Ми повинні забезпечити, щоб усі в НАТО досягли рівня 2% витрат на оборону... під час холодної війни країни НАТО витрачали 3% свого ВВП на оборону, і ці витрати були настільки ефективними, що Заходу вдалося виграти холодну війну", - підкреслив він.

За словами президента, реалізація євроатлантичних амбіцій України передбачатиме прискорення її вступу до НАТО. Дуда наголосив, що необхідно надіслати Україні офіційне запрошення вступити в НАТО.

"Для нас очевидно, що Україна не може бути повноцінно прийнята в Альянс, поки не закінчиться війна, але цей процес, на нашу думку, має тривати, тому що це також демонстрація НАТО Росії того, що прагнення українського народу приєднатися до Північноатлантичного альянсу прислухаються, розуміють і виконують", - сказав він.

Дуда також підкреслив, що багато країн НАТО у своїй риториці щодо Росії повертаються до Основоположного акту НАТО-Росія.

"Цей акт фактично вже давно не діє. Ми вважаємо, що Росія неодноразово порушувала цей акт. Цей акт треба вважати мертвим, його треба вважати фактично порушеним Росією", - сказав президент.